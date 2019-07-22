Midsummer Night's Dream обернулась скандалом

Легендарный костюмированный фестиваль Midsummer Night's Dream в минувшие выходные решили провести в новом формате — на лодках. Его темой был «Ноев ковчег» — гости должны были создать парные костюмы и всю ночь веселиться на секретной площадке в лесу. Обещали частные яхты, вертолеты, перформансы и масштабные арт-инсталляции. Но многие не смогли даже добраться до фестиваля, и теперь они готовят иски к организаторам. Почему провалилась самая масштабная вечеринка Москвы? И на что рассчитывать пострадавшим? Разбиралась Анна Никитина.

Midsummer Night's Dream за 12 лет успел завоевать любовь и доверие московских тусовщиков. Фестиваль чаще называют карнавалом: гости ежегодно приходят в роскошных костюмах и превращаются в самых разных магических существ — русалок, эльфов или лесных троллей. Причем славится мероприятие тем, что даже при наличии билетов, но без впечатляющего наряда на танцпол не пускают. Именно жесткий дресс-код и привлекает гостей каждый год, говорит телеведущая Таня Геворкян, которая несколько раз приезжала на Midsummer Night's Dream: «Все придумывают какие-то невероятные наряды. Когда вводят какой-то необычный дресс-код, люди приходят в совершенно другом настроении. Это создает невероятную атмосферу».

Раньше на Midsummer Night's Dream могли приходить только друзья компании организаторов. Но масштабы вечеринки росли, и несколько лет назад в продаже появились билеты для всех желающих. Теперь на фестиваль ежегодно приезжают тысячи людей. До 20 июля репутация события была практически безупречной. Все началось с того, что гости просто не могли добраться до основной площадки, рассказала москвичка Екатерина. Теперь она собирается подавать на организаторов фестиваля в суд: «Я видела, как человек упал с причала возле лодки, никто из организаторов ему не помог, потому что их там попросту не было. Один корабль пришел около 22 часов, он забрал какую-то часть людей, второй прибыл где-то в 23.30. Местные жители, сказали, где предположительно проходит мероприятие. Мы приехали туда на своей машине, там была темнота, а вдалеке вечеринка, все были по колено в грязи. Мы прошли метров 100 и повернули обратно».

Без проблем к месту назначения добрались только те, кто оплатил трансфер на большом корабле за 7 тыс. руб. Но и эти гости ночь провели не совсем так, как ожидали. Вместо роскошной вечеринки люди в костюмах фантастических существ толкались в грязи. Из напитков предлагали только алкоголь. Перформансов не было, из заявленных диджеев на сцене выступили не все. Выбраться с территории фестиваля тоже оказалось проблематично, говорит гостья Midsummer Night's Dream София: «Поездка на лодка, чтобы добраться до Тишково, стоила 1 тыс. руб. Оттуда уже нужно было вызывать такси самостоятельно. Бесплатные корабли начали курсировать в 3 часа ночи, сформировалась огромная очередь, первые люди уехали домой и прибыли только в 7 утра».

Организаторы фестиваля 21 июля на звонки «Ъ FM» не отвечали. К вечеру они опубликовали пост с извинениями на официальной странице события в Facebook.

В сложившейся ситуации посетители могут претендовать на возврат стоимости билетов и компенсацию морального ущерба, убежден адвокат, управляющий партнер компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин: «Если потребителю не было сообщено в полном объеме о форме и формате оказываемой услуги, он в судебном порядке вправе требовать компенсацию, в том числе морального вреда, за причиненные страдания. В данном случае можно говорить о десятках тысяч рублей. Соответственно, если исков будет много, то это может быть уже значительная сумма».

Пока выплаты не начались, гости фестиваля в соцсетях вспоминают самые яркие моменты вечера. Например, как в шаттле вместе с так называемыми «дримерами» плыл человек, который приехал в Тишково на дачу, пошел на пристань купаться, увидел вечеринку, сел на корабль и, воспользовавшись неразберихой, попал на танцпол в дачной одежде совершенно бесплатно.

Билеты на Midsummer Night's Dream стоили от 5 до 8 тыс. руб., трансфер гости фестиваля оплачивали отдельно.