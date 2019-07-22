В кировскую реку Просницу сбрасывали сточные воды с места захоронения навоза

Министерство охраны окружающей среды Кировской области завершило рейдовый осмотр акватории реки Просницы (левый приток Вятки) и ее водоохраной зоны. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, опубликованная ранее в СМИ информация о массовой гибели рыбы в реке не подтвердилась. Однако был установлен факт сброса сточных вод в реку с места захоронения навозных масс на участке сельхозпредприятия ООО «Поломское» (разведение молочного крупного рогатого скота).

В результате анализа проб сточной воды установлено, что в акватории реки Просницы в деревне Максаки превышены предельно допустимые концентрации по биохимическому потреблению кислорода (в 72 раза), аммоний-иону (в 209 раз), нитрат иону (в 14 раз), фосфору (в 90 раз), железу (в 23 раза), нефтепродуктам (в 38 раз), синтетически поверхностно-активным веществам (в 52 раза).

Результаты расследования для принятия мер реагирования направлены в управление Росприроднадзора по Кировской области.

Анастасия Еремина