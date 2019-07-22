В Краснодаре вдвое расширят муниципальную службу по борьбе с потопами

Власти кубанской столицы констатировали, что ливневая канализация в городе находится в нерабочем состоянии. Это понимание пришло после воскресного дождя, когда на Краснодар менее чем за сутки выпала месячная норма осадков. Затопленными оказались десятки улиц и придомовых территорий. Больше всего досталось улице Московской, где работы по откачке воды ведутся до сих пор.

Глава краевого центра Евгений Первышов сообщил, что обследование показало, что многие коллекторы и ливнеприемники забиты илом и грязью до самого верха. По его словам, в бюджете Краснодара предусмотрены средства на приобретение дополнительного комплекта специальной техники для муниципальной службы по содержанию ливневой канализации, также увеличится штат специалистов.

В настоящее время в муниципальной службе по содержанию ливневой канализации шесть единиц техники и 16 специалистов. В числе техники илососные, гидродинамические, комбинированные поливомоечные автомобили. В сентябре планируется взять на работу еще 16 специалистов, что позволит службе работать на имеющемся оборудовании круглосуточно. До конца года власти планируют приобрести еще шесть единиц техники. Их поставят в Краснодар в начале следующего года.

Василий Хитрых