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Краснодар. Кубань, Адыгея

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В Краснодаре после затопления открыли движение по улице Московской

Проезд транспорта по улице Московской в Краснодаре полностью обеспечен. По данным мэрии, в течение дня планируется полностью откачать воду с затопленных участков. В настоящее время уровень воды там минимальный, дорога находится в проезжем состоянии. Общественный транспорт ходит в обычном режиме.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, вчера, 21 июля, на город менее чем за сутки выпала месячная норма осадков (56 мм).

По словам главы города Евгения Первышова, в месте, где по улице Московской работает новый коллектор, ливневая канализация справилась в самотечном режиме. Наиболее сложная ситуация возникла в районе улицы Московской от Гомельской до Солнечной – туда будет направлена дополнительная специализированная техника.

В дальнейшем планируется подключить новую мощную насосную станцию на самом проблемном участке улицы Московской, после чего эффективность работы ливневки там должна значительно увеличиться.

По данным мэрии, со вторника, 23 июля, в Краснодаре до конца недели будет действовать штормовое предупреждение.

Василий Хитрых


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