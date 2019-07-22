BlaBlaCar заблокировал аккаунт машиниста, который подвозил попутчика

Проверка сервиса BlaBlaCar подтвердила информацию о том, что пользователя сервиса подвезли в кабине машиниста из Санкт-Петербурга в Москву. «В результате проверки подтвердился факт неправомерного использования сервиса. Аккаунт пользователя заблокирован»,— сказали RNS в пресс-службе Blablacar.

Ранее о проведении аналогичной проверки сообщали в РЖД. По ее результатам в РЖД обещали привлечь причастных к дисциплинарной ответственности.

О том, что в Санкт-Петербурге мужчине предложили с помощью BlaBlaCar добраться в Москву на локомотиве, сообщал Telegram-канал Baza. В правилах сервиса указано, что используемое транспортное средство для совместной поездки должно быть пассажирским автомобилем категории «B». Другие виды автомобилей, а тем более локомотивы не могут использоваться для перевозки попутчиков.