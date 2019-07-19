РЖД проверит информацию о поездке клиента BlaBlaCar в кабине машиниста

РЖД намерена проверить информацию, что пользователя сервиса BlaBlaCar подвезли в кабине машиниста из Санкт-Петербурга в Москву, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе РЖД. В случае, если информация подтвердится, виновные будут наказаны, отметили в компании.

«Проверяются камеры видеонаблюдения на вокзалах для фиксации факта посадки/высадки посторонних лиц из кабин локомотивов, а также анализируются средства фиксации работы локомотивных бригад. В случае подтверждения фактов, указанных в сообщениях, причастные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности»,— заявили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Санкт-Петербурге мужчина с помощью сервиса для поиска попутчиков BlaBlaCar хотел добраться в Москву, ему предложили приехать на железнодорожный вокзал. Там его встретил машинист по имени Роман и предложил подвезти его на поезде. Мужчина согласился и доехал до пункта назначения в кабине локомотива.

Отметим, что в правилах BlaBlaCar указано, что используемое транспортное средство для совместной поездки должно быть пассажирским автомобилем категории «B». Другие виды автомобилей, а тем более локомотивы не могут использоваться для перевозки попутчиков.

Напомним, в декабре 2018 года директор двух московских ресторанов Burger King Ирина Ахматова поехала из Москвы в Тулу на своей машине и пропала. Перед поездкой она нашла через сервис BlaBlaCar попутчика, которого подобрала около станции метро «Аннино». Тело госпожи Ахматовой позднее нашли в лесополосе на Симферопольском шоссе в Серпуховском районе, а машину со скрученными номерами пытались продать. Виталий Чикирев, задержанный по подозрению в убийстве, признал вину. Он рассказал, что зарегистрировался на сервисе под чужим именем. После этого, BlaBlaCar сообщил о запуске в России идентификации пользователей по паспортам.

Кроме того, на BlaBlaCar не раз жаловались автобусные перевозчики. Они считают, что водители, не имея лицензии, оказывают услуги по перевозке пассажиров. Закон «О безопасности дорожного движения» возлагает на юридические лица и ИП (то есть профессиональных перевозчиков) дополнительные обязанности по безопасности дорожного движения.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «В попутчиках увидели пассажиров».