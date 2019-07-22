Петербургский избирком отменил 127 отказов в регистрации кандидатам в муниципалы

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга за период продолжающейся муниципальной кампании признала незаконными и отменила 127 решений избирательный комиссий муниципальных округов. В зале заседаний был зарегистрирован 51 человек. Документы 76 заявителей направили обратно для пересмотра.

Всего за время выборов было рассмотрено 212 жалоб, 85 из которых оставили без удовлетворения. Общее количество направленных обращений превышает 800.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург