Штормовое предупреждение на Урале продлили еще на сутки

В Свердловской области еще на сутки, до 23 июля, продлили штормовое предупреждение. Предупреждение о непогоде свердловское управление МЧС отправило жителям Среднего Урала в смс-рассылке. В сообщении ведомства говорится, что 23 июля в регионе ожидаются сильные ливни, грозы и крупный град.

Во время непогоды МЧС рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию. Рекомендуется отменить походы и отдых на природе и у воды, при ухудшении погодных условий постараться найти укрытие. В жилых домах и квартирах рекомендуется закрыть окна и балконные двери.

Ранее сообщалось, что в эти выходные из-за непогоды из Кольцово не смогли вылететь восемь самолетов. Те, кто заходил на посадку также столкнулись с проблемами. В Екатеринбурге из-за сильного дождя затопило улицу Шефскую (под мостом на Блюхера). По словам очевидцев, уровень воды достигал 30 см. Кроме этого, на Уралмаше ветер опрокинул несколько киосков у метро «Уралмаш».

По данным уральского Гидрометцентра, дождливая погода сохранится на Среднем Урале до середины недели. Днем температура будет меняться от +21 до +27. Ночью — от +11 до +17. Ветер порывистый до 15 м/с. При грозе до 18 м/с. В Екатеринбурге также ожидается дождь. Днем — от +21 до +27. Ночью — от +14 до +17. Ветер 5-10 м/с. При грозе до 14 м/с.