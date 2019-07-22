На Уралмаше ураган перевернул киоски

В ночь на 21 июля в Екатеринбурге прошел ураган. По словам очевидцев, сильный ветер перевернул киоски около метро «Уралмаш». «По данному факту проводится проверка, вся информация проверяется»,— сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

В соцсетях жители Екатеринбурга также жаловались на то, что из-за стихии канализация не справлялась с потоками воды, некоторые автомобили были завалены деревьями. Из-за сложных метеоусловий было нарушено авиасообщение: в Кольцово были задержаны несколько рейсов.

Анна Новикова