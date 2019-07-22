На проведение Фестиваля света в Петербурге выделят около 40 млн рублей

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга объявил конкурс на оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Фестиваль света осенью 2019 года». Начальная (максимальная) цена контракта по данному тендеру составляет 39,5 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, проведение осеннего Фестиваля света в Петербурге подрядчику необходимо будет осуществить в течение двух недель в ноябре.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на новогодние украшения Петербурга власти намерены потратить более 100 млн руб.