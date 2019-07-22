«Петроэлектросбыт» намерен через суд взыскать с неплательщиков 172 млн рублей за полгода

По итогам первого полугодия 2019 года АО «Петроэлектросбыт» отправило более 98 тыс. уведомлений жителям Петербурга и Ленобласти за неуплату электроэнергии. При этом более 21 тыс. неплательщикам отключили электроэнергию до полного погашения долга. В судебное производство за шесть месяцев текущего года были переданы дела 7,7 тыс. абонентов. Их общая сумма долга превышает 172 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

В «Петроэлектросбыте» также отметили, что всего на исполнение в Федеральную службу судебных приставов за январь-июнь 2019 года было предъявлено 5 899 исполнительных документов на общую сумму 36,2 млн руб. К неплательщикам могут быть применены такие меры как ограничение выезда за рубеж, арест имущества, списание задолженности с банковских счетов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что АО «Петербургская сбытовая компания» составило рейтинг крупнейших неплательщиков за электроэнергию по итогам первого полугодия 2019 года. Возглавляет список ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ, которое задолжало энергетикам 449 млн руб.