19 июля, пятница
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

ПСК представила рейтинг крупнейших неплательщиков за электроэнергию

АО «Петербургская сбытовая компания» составило рейтинг крупнейших неплательщиков за электроэнергию по итогам первого полугодия 2019 года. Возглавляет список ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ, которое задолжало энергетикам 449 млн рублей. Предприятие обслуживает подведомственные министерству объекты водоснабжения (водоотведения), теплоснабжения, жилые дома и общежития в Петербурге и Ленобласти, сообщили в пресс-службе ПСК.

Второе место в рейтинге занимает ОАО «Объединенная энергетическая компания» — ее долг составляет 211,6 млн руб. Среди «лидеров» также АО «Главное управление обустройства войск» (долг 35,3 млн руб.), ООО «Леноблптицепром» (долг 27,2 млн руб.), ОАО «Птицефабрика Ударник» (долг 22,9 млн руб.) и АО «Объединенная сбытовая компания» (долг 19 млн руб.).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в январе 2019 года вместо ставшего вице-губернатором экс-гендиректора ПСК Максима Шаскольского топ-менеджером компании был назначен сын ректора СПбГУ Сергей Кропачев.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Интервью

Партнерские проекты

Профиль пользователя