ПСК представила рейтинг крупнейших неплательщиков за электроэнергию

АО «Петербургская сбытовая компания» составило рейтинг крупнейших неплательщиков за электроэнергию по итогам первого полугодия 2019 года. Возглавляет список ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ, которое задолжало энергетикам 449 млн рублей. Предприятие обслуживает подведомственные министерству объекты водоснабжения (водоотведения), теплоснабжения, жилые дома и общежития в Петербурге и Ленобласти, сообщили в пресс-службе ПСК.

Второе место в рейтинге занимает ОАО «Объединенная энергетическая компания» — ее долг составляет 211,6 млн руб. Среди «лидеров» также АО «Главное управление обустройства войск» (долг 35,3 млн руб.), ООО «Леноблптицепром» (долг 27,2 млн руб.), ОАО «Птицефабрика Ударник» (долг 22,9 млн руб.) и АО «Объединенная сбытовая компания» (долг 19 млн руб.).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в январе 2019 года вместо ставшего вице-губернатором экс-гендиректора ПСК Максима Шаскольского топ-менеджером компании был назначен сын ректора СПбГУ Сергей Кропачев.