В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков

Вчера, 21 июля, в кубанской столице, по последним данным, выпало 54 мм осадков при месячной норме 56 мм. Как сообщили в мэрии, с начала ливня спецтехника откачала воду почти по 20 адресам. Всего заявки на откачку воды в связи с подтоплениями в течение дня поступили по 74 адресам из разных микрорайонов города.

В откачке воды были задействованы все 20 единиц специализированный техники коммунальных служб краевого центра. Накануне сообщалось, что спецтехника будет работать всю ночь, ситуацию с ликвидацией подтоплений держит на личном контроле глава Краснодара Евгений Первышов.

По информации ЕДДС, сброс воды на Краснодарском водохранилище утром 21 июля составлял 561 куб. м/сек, к вечеру того же дня он составлял 563 куб. м/сек. По данным специалистов службы, водохранилище имеет почти 1,5 млрд куб. м запаса приема ливневых вод и его состояние не вызывает опасений.

По прогнозу синоптиков, в понедельник, 22 июля, в Краснодаре сохраняется штормовое предупреждение, ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

По информации ГУ МЧС по краю, в регионе 22 июля местами прогнозируется кратковременный дождь и гроза. Ветер будет северо-восточный, восточный – 4-9 м/с, местами его порывы достигнут 12-17 м/с. Воздух прогреется до +25… +30°, местами – до +32°.

Василий Хитрых