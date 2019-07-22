Экс-главу департамента культуры Воронежской области заподозрили в мошенничестве

Эмилию Сухачеву, которая в начале июля «по собственному желанию» покинула пост руководителя департамента культуры Воронежской области, подозревают в крупном мошенничестве. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили источники в правоохранительных органах региона и в областной власти. По их словам, речь идет о «преступной схеме», выявленной в результате совместных действий полиции и управления по профилактике коррупционных нарушений облправительства. По факту крупного мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) дело возбудили сотрудники СКР по Воронежской области.

По версии следствия, госпожа Сухачева вместе, в том числе, со своим родственником и знакомыми «похитили часть средств, которые выделялись в 2019 году на проведение одного из подконтрольных департаменту мероприятий», пояснил собеседник “Ъ-Черноземье” в правоохранительных органах. По его словам, «подозреваемые уже задержаны», решается вопрос об избрании им меры пресечения. Эмилия Сухачева не ответила на звонки “Ъ-Черноземье”.

О том, какие претензии у Эмилии Сухачевой были к организаторам Платоновфеста, в материале ''Ъ-Черноземье'' «100% искусства».

Андрей Цветков