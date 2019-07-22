«Эконива» планирует наладить в Ленобласти переработку 200 тонн молока в день

Головная компания молочной группы «Эконива» Ekosem-Agrar AG приобрела у «Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева» расположенное в Ленинградской области ОАО «Труд», сообщили в немецкой компании. Из сообщения следует, что на предприятии содержится 1,52 тыс. голов КРС, в том числе 750 голов дойного стада, земельный банк — почти 3,2 тыс. га. Таким образом, «Эконива» вышла в новый для себя регион. Он, по словам главы компании Штефана Дюрра, привлекателен для продаж молочных продуктов за счет экономической значимости и растущей покупательской способности. Сумма сделки не раскрывается.

Также «Эконива» планирует построить в Ленинградской области два новых молочных комплекса и наладить переработку. В среднесрочной перспективе компания планирует производить и перерабатывать в регионе 200 т сырого молока в день.

О планах «Эконивы» по наращиванию мощностей — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин