НОВАТЭК продал доли в «Арктик СПГ-2» китайским и японским компаниям

НОВАТЭК закрыл сделку по продаже долей в проекте «Арктик СПГ-2» китайским компаниям CNPC и CNOOC, а также консорциуму японской государственной корпорации JOGMEC и Mitsui. Они получили по 10% в совместном предприятии, как и ранее французская Total.

«Успешно закрыв сделки по продаже долей, мы сформировали состав участников "Арктик СПГ-2". Достигнутый целевой уровень участия НОВАТЭКа позволит принять окончательное инвестиционное решение и оптимально использовать денежный поток компании для финансирования наших новых проектов»,— приводятся в сообщении на сайте НОВАТЭКа слова председатель правления Леонида Михельсона.

О том, что НОВАТЭК полностью сформировал пул партнеров по проекту «Арктик СПГ», стало известно в конце июня. Сообщалось, что подавляющую часть средств (75%) даст JOGMEC, а Mitsui минимизировала свои риски. Компании прямо не раскрывают сумму сделки. НОВАТЭК остается владельцем 60% «Арктик СПГ-2».

Подробнее о сделке — в материале “Ъ” «Японцы и китайцы встретились в Арктике».