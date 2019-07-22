В МЧС сообщили о гибели спасателя при тушении степного пожара в Оренбуржье

При тушении степного пожара возле села Акжарское в Оренбуржье погиб спасатель. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании сухой травы в непосредственной близости от населенного пункта поступила 21 июля в 09:35 (MSK+2). Огонь стремительно распространялся из-за порывов ветра до 19 м/с. Во время тушения пожара погиб водитель ПСЧ-33 по охране г. Ясного Александр Стаценко.

По информации МЧС, грамотные действия спасателей не позволили огню перекинуться на жилые дома и объекты экономики.

Ранее сообщалось, что на востоке Оренбургской области востоке Оренбуржья сохраняется чрезвычайная пожароопасная обстановка.

Андрей Сазонов