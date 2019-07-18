На востоке Оренбуржья сохраняется чрезвычайная пожароопасная обстановка

В восточном Оренбуржье в настоящее время действует несколько очагов природных пожаров. Об этом говорится в сообщении ГУ ЧС по региону.

В четверг, 18 июля, были зафиксированы загорания сухой растительности в Новотроицком и Гайском городских округах. Для ликвидации загорания в районе Губерлинских гор работает 6 автоцистерн, привлечен пожарный поезд с железнодорожной станции «Орск».

Чрезвычайная обстановка ообусловлена установившейся на востоке региона жаркой сухой погодой. Среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 1-4°С. Тушение природных пожаров осложняется сильным, порывистым ветром, часто меняющим направление. За последние сутки огнеборцами области ликвидировано 15 степных пожаров на общей площади 999,87 га.

Андрей Сазонов