Военные сборы не помешают проведению выборов в Госсовет — избирком Татарстана

Военные сборы в Азнакаево, на которые призвали членов участковых избирательных комиссий (УИК) КПРФ, пройдут до начала работы УИК, а потому не помешают проведению выборов в Госсовет, говорится в опубликованном на сайте Центризбиркома Татарстана письме председателя территориальной избирательной комиссии Азнакаево Роберта Хуснутдинова. Проведение военных сборов запланировано на август 2019 года, тогда как участковые избирательные комиссии «приступят к своей работе с 28 августа».

Напомним, ранее член фракции КПРФ в Госсовете Татарстана Артем Прокофьев заявил, что членов УИКов с правом решающего голоса в Азнакаевском районе получили повестки в военкомат для прохождения военных сборов на время выборной кампании в Госсовет.

Со ссылкой на военный комиссариат муниципального района господин Хуснутдинов отметил, что согласно указу президента России от 21.02.2019, «в военных комиссариатах Татарстана проводятся мероприятия по уточнению учетных данных граждан, пребывающих в запасе, с их возможным дальнейшим призывом для прохождения военных сборов».

В военкомате уточнили, что предварительные собеседования провели с представителя трех участковых избирательных комиссий — №524, 556, 563. «В ходе собеседования указанные лица заявили о невозможности принять участие в указанные сроки в военных сборах по личным обстоятельствам. Какая-либо информация о том, что они в указанные сроки будут принимать участие в выборах в Госсовет РТ в качестве членов комиссии с правом решающего голоса, ими не заявлялась»,— говорится в письме председателя ТИК Азнакаево.

Выборы в Госсовет Татарстана пройдут 8 сентября. Жителям республики предстоит избрать 100 депутатов, 50 из которых по партийным спискам, 50 — по одномандатным округам.

Подробнее о призыве на военные сборы азнакаевских коммунистов читайте в материале «Коммунистов призывает Родина».

“Ъ-Казань”