Коммунистов призывает Родина

В Татарстане коммунисты заявили о новой «политтехнологии» по устранению представителей партии с избирательных участков. В КПРФ “Ъ” сообщили, что члены участковых избирательных комиссий (УИК) с правом решающего голоса в Азнакаевском районе получили повестки в военкомат для прохождения военных сборов на время выборной кампании в Госсовет. Коммунисты пожаловались президенту Татарстана Рустаму Минниханову на вмешательство призывных комиссий в избирательный процесс. В районном военкомате заявили “Ъ”, что военные сборы были запланированы еще зимой. В ЦИК Татарстана проверяют информацию КПРФ «на соответствие действительности».



Как стало известно “Ъ”, член фракции КПРФ в Госсовете Татарстана Артем Прокофьев направил депутатский запрос в адрес президента республики Рустама Минниханова. В обращении говорится, что членов УИК с правом решающего голоса от КПРФ приглашают в военный комиссариат города Азнакаево и Азнакаевского района, «где разъясняют, что они будут направлены на военные сборы в конце августа». «Это сделает невозможным их работу в составе участковых избирательных комиссий и участие в едином дне голосования, который состоится 8 сентября 2019 года»,— полагает господин Прокофьев. Он просит президента «как председателя призывной комиссии РТ пресечь вмешательство нижестоящих призывных комиссий в избирательный процесс на территории нашей республики».

Артем Прокофьев сообщил “Ъ”, что пока к нему обратились три члена УИК из Азнакаевского района, которых вызвали в военкомат. «Таких людей больше. Всего призывают 24 человека и пока в военкомат приходили все от КПРФ»,— заявил “Ъ” один из членов комиссии, которому также пришла повестка (пожелал не раскрывать свое имя в СМИ). По его словам, военные сборы начнутся 20 августа, в комиссариате уверяют, что они продлятся всего десять дней. «Но мы считаем, что сборы могут быть один–два месяца. И пока даже неизвестно, в какой регион нас могут отправить»,— говорит член избиркома.

«По теории вероятности такого совпадения, что вызывают только членов комиссии от одной партии, просто не может быть»,— возмущается господин Прокофьев. Он считает ситуацию «абсурдной»: «Такую политтехнологию против нас еще не применяли». В КПРФ напоминают, что на президентских выборах 2018 года Азнакаево (здесь 20 избирательных участков, еще 44 — в районе) показал самый высокий результат за кандидата коммунистов Павла Грудинина (21,6% при республиканском результате 9,1%). При этом на отдельных участках города господин Грудинин получил до 36%. В целом по России кандидат КПРФ набрал лишь 11,8%. Господин Прокофьев добавил, что, согласно закону, коммунисты не смогут заменить членов УИК на других своих представителей: «Просто мобилизуют решительных членов избирательных комиссий».

В военкомате Азнакаевского района подробности о военных сборах не разглашают. Заместитель военного комиссара Раушан Юсупов лишь сообщил “Ъ”, что они будут организованы согласно февральскому указу президента Владимира Путина «О призыве граждан РФ, пребывающих в запасе». «Это запланировано президентом Путиным»,— сказал господин Юсупов, но не стал называть сроки военных сборов, указав, что это «служебная информация». Вместе с тем в документе сказано, что сборы могут проходить до двух месяцев.

В ЦИК Татарстана “Ъ” сообщили, что направили запрос в территориальную комиссию Азнакаевского района: «Мы проверяем информацию на соответствие действительности». В аппарате президента Татарстана “Ъ” заявили, что пока запрос от Артема Прокофьева не получили.

Сопредседатель движения «Голос» Андрей Бузин не исключает, что призыв на сборы «может быть административной избирательной технологией»: «Членам комиссий нужно обратиться в прокуратуру и никуда не ехать». Он напоминает, что члены УИК с правом решающего голоса «обладают неким иммунитетом на время выборов, например, их нельзя уволить». Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко говорит, что закон не предусматривает «ни права на получение в связи с исполнением обязанностей члена комиссий с правом решающего голоса отсрочки, ни прекращения его полномочий в связи с призывом».

Члены УИК сообщили “Ъ”, что пока не приняли решение, участвовать ли в сборах. За уклонение им может грозить штраф 100–500 руб. по ст. 21.5 КоАП РФ. Также предусмотрена уголовная ответственность по ст. 328 УК РФ (максимальное наказание — лишение свободы на два года).

Напомним, на выборах 8 сентября будет сформирован новый состав Госсовета Татарстана на ближайшие пять лет. 50 депутатов из 100 избираются по партспискам, столько же — в одномандатных округах. По итогам выборов 2014 года компартия получила всего 5,5% и провела всего трех депутатов. КПРФ рассчитывает, что по итогам выборов сможет увеличить свое представительство в Госсовете.

Кирилл Антонов