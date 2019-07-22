Подтопление на Шефской улице в Екатеринбурге ликвидировано

Коммунальные службы Екатеринбурга полностью устранили подтопление на улице Шефской под мостом на улице Блюхера, сообщили в мэрии. «Мобилизовали технику и специалистов. Прочистили ливневку, откачали воду. Сейчас путь свободен, автомобили едут без затруднений»,— рассказали в пресс-службе.

В ночь на 21 июля в Екатеринбурге шел сильный дождь. По данным мэрии, выпала половина месячной нормы осадков. Очевидцы сообщали, что на мосту уровень воды достигал 30 см. Ранее сообщалось, что в эти выходные из-за непогоды из Кольцово не смогли вылететь восемь самолетов. Те, кто заходил на посадку также столкнулись с проблемами. Управление МЧС по Свердловской области сообщило, что сильные ливни, грозы и порывистый ветер до 27 м/с сохранится до 22 июля. Также возможен град.