Штормовое предупреждение из-за непогоды на Урале продлили до 22 июля

Управление МЧС по Свердловской области предупредило о непогоде в области. В сообщении на сайте ведомства говорится, что сильные ливни, грозы и порывистый ветер до 27 м/с сохранится до 22 июля. Также возможен град. МЧС рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию. Рекомендуется отменить походы и отдых на природе и у воды, при ухудшении погодных условий постараться найти укрытие. В жилых домах и квартирах рекомендуется закрыть окна и балконные двери.

Ранее сообщалось, что в эти выходные из-за непогоды из Кольцово не смогли вылететь восемь самолетов. Те, кто заходил на посадку также столкнулись с проблемами. В Екатеринбурге из-за сильного дождя затопило улицу Шефскую (под мостом на Блюхера). По словам очевидцев, уровень воды достигал 30 см.

По данным уральского Гидрометцентра, дождливая погода сохранится на Среднем Урале до середины недели. Днем температура будет меняться от +21 до +27. Ночью — от +11 до +17. Ветер порывистый до 15 м/с. При грозе до 18 м/с. В Екатеринбурге также ожидается дождь. Днем — от +21 до +27. Ночью — от +14 до +17. Ветер 5-10 м/с. При грозе до 14 м/с.