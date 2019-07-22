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Красноярский губернатор уволил главного чиновника по чрезвычайным ситуациям

Руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Александр Эйдемиллер уволился по собственной инициативе. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Усс. Кресло временного главы агентства занял заместитель Александра Эйдемиллера — Евгений Мусса.

Перед агентством агентством по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края стоят задачи по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижению ущерба от них и профилактике пожаров.

Напомним, в июле Красноярский край начались два бедствия — наводнение и лесные пожары. В частности, в результате паводка были подтоплены город Канск, поселок Октябрьский и деревня Малеево. По данным МЧС, к 22 июля в регионе действовали 93 природных пожара на общей площади около 649 тыс. га.

Илья Николаев


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