Малолетний ребенок пострадал в смертельном ДТП в Гулькевичском районе

Еще одна смертельная авария произошла сегодня, 22 июля, утром в Гулькевичском районе Краснодарского края на трассе Р-217 «Кавказ». Как сообщили в ГУ МВД по региону, около 5:00 на 102-ом километре федеральной автодороги водитель автомобиля Volkswagen Passat, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до двигающейся в попутном направлении грузовой ГАЗели и врезался в нее. После этого фургон опрокинулся набок, а легковой автомобиль съехал в кювет.

В результате ДТП погибли 25-летняя девушка и 58-летний мужчина, бывшие пассажирами иномарки. В больницу с места аварии доставили водителя и двух пассажиров Volkswagen, среди которых малолетний ребенок.

Как уже сообщал “Ъ-Кубань”, 22 июля около 5:50 на трассе М-4 «Дон» в ДТП погибли пять человек, среди которых семилетний мальчик. Еще три человека, включая 10-летнюю девочку, госпитализированы. Днем ранее, 21 июля, в Темрюкском районе в столкновении с КамАЗом погиб 25-летний водитель автомобиля Ford Transit и двое его пассажиров.

Василий Хитрых