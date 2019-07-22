В госсовете Удмуртии призвали активнее информировать население о реализации нацпроектов

Первый вице-спикер госсовета Удмуртии Владимир Невоструев призвал депутатов активнее информировать население о реализации нацпроектов в республике. По его словам, люди должны чувствовать позитивные перемены и знать, какой эффект приносит их реализация, сообщает пресс-служба парламента республики.

«Задача стоит, чтобы информировать наше население о том, какие проекты у нас реализуются, и о том, что все это делается для настоящего и будущих поколений. Я прошу вас активно работать в этом направлении, информировать наших избирателей. Буквально на этой неделе мы побывали в Ярском районе, в Сюмсинском районе, на объектах в городе Ижевске. Работы ведутся, но информации для населения недостаточно. Возьмем ту же 56 гимназию – строится хороший стадион, где будут заниматься дети и родители, а паспорт объекта где-то на другом конце территории. И мало кто знает, что здесь будет хороший стадион, футбольное поле, беговая дорожка. Очень много хороших дел сделано, а люди об этом не знают»,— заявил господин Невоструев.

Напомним, что общая сумма финансирования национальных проектов, в которых планирует участвовать Удмуртия, составляет 6,5 млрд руб. Регион примет участие в 53 из 68 федеральных проектов. Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2019 года Удмуртия освоила лишь 21% бюджетных средств при реализации нацпроектов.