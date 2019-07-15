За первые шесть месяцев 2019 года Удмуртия освоила лишь 21% бюджетных средств при реализации национальных проектов. Такие данные приводит мониторинговая группа партии «Единая Россия», которая оценила подготовку региона к исполнению нацпроектов. По словам экспертов, в республике необходимо решать кадровые и технологические проблемы в здравоохранении, а также отмечена сложная демографическая ситуация. Кроме того, в регионе есть отставание по строительству некоторых социальных объектов. Кроме того депутаты Госдумы России и сенаторы Совета федерации отметили недостаточный уровень информирования населения и представителей бизнеса о том, каким образом реализуются проекты. Между тем участники группы считают, что Удмуртия «крепкий регион», который «самостоятельно справляется со своими проектами».

Депутаты Госдумы России и сенаторы Совета федерации вместе с депутатами Госсовета Удмуртии 12 июля посетили несколько объектов здравоохранения и образования, промышленные парки и технопарки, крупные и малые предприятия республики, осмотрели объекты городской инфраструктуры и оценили работу по благоустройству городской среды. Они отметили, что за первые шесть месяцев 2019 года регион освоил лишь 21% бюджетных средств при реализации национальных проектов. «21% — освоение бюджетных средств, по проектам “Малый и средний бизнес”— 28%, но, тем не менее, все равно эта цифра на 1 июля просто даже отстает от календаря. С точки зрения бюджета это вызывает определенную тревогу и опасение, потому что у нас посевная не в октябре-ноябре, а деньги по сельхозкооперации, по поддержке сельскохозяйственного акселератора нужны весной, для того чтобы хозяйства и фермеры могли подготовиться в самом начале и эти средства использовались. Осенью они нужны уже для других целей. И, конечно, здесь очень важно досрочное прогнозирование и планирование. Поэтому нужно выходить на подписание соглашения с минэком не на год, а на три, чтобы это было долгосрочное планирование, а осенью только уточнялись эти показатели и размеры»,— подчеркнул депутат Госдумы России Дмитрий Сазонов.

Удмуртия участвует в реализации 52 федеральных проектов из 67. В 2019 году на реализацию нацпроектов в республику будет направлено порядка 17 млрд руб., из них более 4 млрд руб.— средства республиканского бюджета. По итогам первого полугодия кассовый расход консолидированного бюджета Удмуртии на реализацию нацпроектов составил более 2,3 млрд руб.

Как отметил депутат Госдумы России, руководитель контрольной группы Александр Авдеев, что касается сферы здравоохранения, в регионе активно обновляются ФАПы и больницы, но есть проблема нехватки кадров. «Нам требуется как на федеральном, так и на республиканском уровне найти тот механизм, который позволит укомплектовать квалифицированными кадрами наши больничные учреждения. Мы с молодежным парламентом Удмуртии это обсуждали, и даже молодежь чувствует это, что записаться к врачам тяжело, что есть очередь»,— отметил господин Авдеев.

По словам экспертов, если в детских поликлиниках региона хорошие зарплаты, то во взрослых с этим есть проблемы. Кроме того, по словам депутатов, во время посещения больниц и поликлиник региона выяснилось, что в основном люди проходят диспансеризацию лишь для того, чтобы устроиться на работу и получить больничный, но не для того, чтобы проверить свое здоровье. «Нужно прививать культуру того, что каждый гражданин должен проходить диспансеризацию, чтобы на ранних стадиях знать о состоянии своего здоровья»,— отметила член комитета Совета федерации по социальной политике Татьяна Лебедева.

Она добавила, что в будущем медучреждения региона могут столкнуться с проблемой передачи и хранения данных. «Это большой объем информации, и здесь технологии не должны стоять на месте. Надо смотреть на 5–10 шагов вперед, потому что в будущем может появиться проблема, связанная с тем, как будут храниться, например, снимки МРТ, которые имеют большой объем, и как быстро они будут передаваться врачам. Поэтому надо смотреть, чтобы не только быстро работал интернет в медицинских учреждениях, но и была быстрая передача объемных данных»,— пояснила сенатор.

Члены мониторинговой группы осмотрели строящуюся школу в Ижевске на улице Берша. По словам депутата Госдумы России Игоря Сапко, по графику выполнения работ на объекте есть трехмесячное отставание.«Подрядчик показал свои планы и сказал, что до конца года обязуется войти в первоначально согласованный срок выполнения работ, что 1 июля следующего года школа будет сдана. Единственное, что я высказал предложение, что необходимо уже сейчас определить директора образовательного учреждения для того, чтобы человек уже на этапе строительства взаимодействовал с подрядной организацией, смотрел качество работ, и давал собственные рекомендации, а также заниматься укомплектованием штата образовательного учреждения»,— отметил господин Сапко.

Руководитель контрольной группы подчеркнул, что большая проблема есть с проектом «Демография».

«Здесь усилия потребуются на самом высоком уровне, ни одна территория самостоятельно с этим не справится. Вопрос не связан с тем, построим мы детский сад или нет, вопрос скорее лежит в плоскости доходов населения, доходов домохозяйств, перспективы, которые чувствуют наши семьи»,— сказал господин Авдеев.





Также он отметил, что местным властям необходимо лучше работать с информированием населения и представителей бизнеса о том, каким образом реализуются проекты. Между тем члены партии отметили, что Удмуртия достаточно «крепкий регион», который «самостоятельно справляется со своими проектами». По их словам, республика успешно справляется с проектами «Жилье и городская среда», «Малое и среднее предпринимательство» и другими.

Оксана Мымрина