Александр Гацкан покидает ФК «Ростов»

Полузащитник Александр Гацкан уходит из футбольного клуба «Ростов», об этом сообщает пресс-служба клуба. Матч против «Спартака» 20 июля станет последним для капитана в составе команды.

Как сказано в сообщении, 35-летний футболист продолжит карьеру в другом клубе. «Гацкан - амбициозный футболист, который хочет играть в каждом матче. Понимая желание капитана, клуб не стал препятствовать его уходу»,— отмечается в сообщении пресс-службы.

Гацкан поблагодарил болельщиков за поддержку. «Но жизнь не стоит на месте, я все еще профессиональный футболист и хочу продолжить карьеру, получая достаточное количество игрового времени на поле»,— объяснил он свое решение, слова капитана приводятся в сообщении пресс-службы клуба.

Александр Гацкан выступал за ФК «Ростов» с августа 2008 года, был капитаном команды с 2015 года. Игрок национальной сборной Молдавии.

Кристина Федичкина