«Молодежь и правда в опасности»

Иностранные спецслужбы и НКО угрожают российским подросткам, государство должно принимать превентивные меры, заявил в конце прошлой недели секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. По его мнению, молодежь попадает под влияние террористических и экстремистских организаций, криминальных авторитетов, религиозных и тоталитарных сект. А способствуют этому заграничные спецслужбы и некоммерческие структуры, подрывающие нравственные устои и традиционные ценности. Для защиты подрастающего поколения важно принимать меры, в первую очередь, в отношении деструктивной информации в интернете. Обозреватель «Ъ FM» Михаил Гуревич считает, что секретарь Совбеза может ошибаться по части источника опасности.

На первый взгляд, высказывание Николая Патрушева о том, что российская молодежь в опасности и на нее якобы при помощи иностранных спецслужб и разного рода НКО воздействуют террористы, криминал, секты и далее по списку, — абсолютно дежурное. Как и предложенное решение проблемы в виде зубодробительной формулы про важность принятия превентивных мер «по защите молодежи от влияния идейно-ценностной экспансии и пагубного информационно-психологического воздействия». Чиновники уровня главы Совбеза и бывшего руководителя ФСБ регулярно произносили нечто подобное еще со времен Феликса Дзержинского. Да и главы царской охранки наверняка могли высказаться в этом же духе. Тогда, правда, про НКО не знали, зато нагружали фразы разнообразной идеологией. Про царя-батюшку или светлое коммунистическое завтра. Сейчас разве что про защиту традиционных ценностей вспоминают, не очень подробно объясняя, что это такое.

Но давайте предположим, что Патрушев не просто поставил галочку в графе «беспокойство за подрастающее поколение». Вдруг он действительно слушает новости и чувствует, что как-то подозрительно много стало молодежной повестки. Шитое белыми нитками дело «Нового величия». Суд над сестрами Хачатурян, которые в результате домашнего насилия были вынуждены прибегнуть к страшному выходу из ситуации. Или недавняя история про 16-летнего петербуржца, которому бойцы Росгвардии подбросили наркотики. Трудно спорить с Патрушевым — молодежь и правда в опасности. Только с источником угрозы у Николая Платоновича какая-то ошибка вышла. Видимо, профессиональная деформация сказалась. Ведь главным недругом молодых россиян сегодня являются не вечные враги из-за бугра, а родное государство. Которое с помощью штатных провокаторов сколачивает, а потом отдает под суд ребят из вышеупомянутого «Нового величия», позволяет полиции не принимать заявления о насилии от мамы сестер Хачатурян, проводит репрессивную наркотическую политику, бьющую в первую очередь по молодым. В результате 228 статья УК РФ — уже не первый год популярный мем среди детей. «Бойся 228», — пишут они друг другу, ведь опасность в погонах может поджидать за любым углом.

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Родители на многие мои причуды юности говорили, что в этом и есть привилегия моего возраста. Мол, есть право на ошибку. А потом уже начнется другая жизнь: работа, семья и вся эта ответственность взрослого человека. К сожалению, своим детям я такого сказать не могу. Любая ошибка сегодня чревата — штрафами, судами и даже длительными тюремными сроками. И пока государство не изменит своего отношения к молодым гражданам и не вернет им чувство безопасности, все эти громкие и красивые фразы будут вызывать у них только раздражение.