Работу Покраса Лампаса в Екатеринбурге восстановят

Работу художника-каллиграфа Покраса Лампаса, часть которой утром в пятницу, 19 июля, закатали в асфальт дорожные рабочие, восстановят. Об этом сообщила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян. По ее словам, сроки восстановления прежде всего зависят от даты визита художника в Екатеринбург, так как Покрас Лампас будет восстанавливать арт-объект лично. «Сроки восстановления также зависят от сроков финансирования. Источники финансирования определяются»,— сообщила она.

Покрас Лампас расписал площадь Первой пятилетки на Уралмаше в рамках фестиваля Stenograffia, который проходил в Екатеринбурге с 5 по 7 июля. На площади более 6,6 тыc. кв. м. при помощи 20 волонтеров художник создал супрематический крест. В пятницу коммунальные службы Екатеринбурга приступили к ремонту асфальта на площади. Коммунальщики залили часть арт-объекта гудроном, после чего работы остановили.

Ситуация возмутила общественность, главу города Александра Высокинского, губернатора Евгения Куйвашева и самого художника. В горадминистрации виновных пообещали наказать. Господин Высокинский заявлял радиостанции «Говорит Москва», что обсудит произошедшее с горожанами сегодня, 22 июля. В итоге встреча прошла в рамках «аппаратного совещания». Глава города поручил главе Орджоникидзевского района Роману Кравченко и его заместителям разработать схему согласования, чтобы «подобная история больше не повторилась».

Ранее основатель музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале Оксана Иванова призвала закрасить работу. По ее словам, «попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно». «Надо было провести опрос среди жителей района, по результатам которого меньшинство должно подчиниться большинству. Вы жителей окрестных улиц спросили, им это граффити надо?»,— написала она на своей странице в Facebook.

Подробнее о ситуации — в материале «Гудроном по стрит-арту»