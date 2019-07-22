Добыча коксующихся марок угля в Кузбассе выросла на 9,1% в июне

Угольные предприятия Кемеровской области наращивают добычу угля коксующихся марок. По данным пресс-службы областного правительства, в июне добыто 6 млн т — это на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Всего с начала этого года угольщики Кузбасса добыли 38,3 млн т угля коксующихся марок (+9,7%).

В то же время в июне добыча энергетических марок угля снизилась на 19,8% — до 13 млн т. За шесть месяцев 2019 года добыто 82,8 млн т энергетических марок (в январе-июне прошлого года — 88,9 млн т).

О том, что угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта, “Ъ” сообщал в начале июня. Первой об этом заявила Кузбасская топливная компания (КТК), объяснив решение конъюнктурой рынка.

Подробности — в материале “Ъ” «Угольщики снижают добычу планов»

Оксана Павлова