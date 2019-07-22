Глава Екатеринбурга обсудит с жителями города арт-объект Покраса Лампаса

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил радиостанции «Говорит Москва», что обсудит с горожанами работу художника-каллиграфа Покраса Лампаса, часть которой утром в пятницу, 19 июля, закатали в асфальт дорожные рабочие. По его словам, разговор запланирован на сегодня, 22 июля. «Будем разговаривать с представителями общественности. Пока никаких выводов делать не будем»,— сообщил он.

Покрас Лампас расписал площадь Первой пятилетки на Уралмаше в рамках фестиваля Stenograffia, который проходил в Екатеринбурге с 5 по 7 июля. На площади более 6,6 тыc. кв. м. при помощи 20 волонтеров художник создал супрематический крест. В пятницу коммунальные службы Екатеринбурга приступили к ремонту асфальта на площади. Коммунальщики залили часть арт-объекта гудроном, после чего работы остановили. Ситуация возмутила общественность, главу города, губернатора Евгения Куйвашева и самого художника. В горадминистрации виновных пообещали наказать.

Художник планирует лично восстановить рисунок. Однако основатель музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале Оксана Иванова призвала закрасить работу. По ее словам, «попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно». «Надо было провести опрос среди жителей района, по результатам которого меньшинство должно подчиниться большинству. Вы жителей окрестных улиц спросили, им это граффити надо?»,— написала она на своей странице в Facebook.

Подробнее о ситуации — в материале «Гудроном по стрит-арту»