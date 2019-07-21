Ночью из аэропорта Кольцово не могли вылететь восемь самолетов

Ночью екатеринбургский аэропорт Кольцово не могли покинуть восемь самолетов из-за грозы и дождя. По данным электронного табло аэропорта, с задержкой в несколько часов вылетел борт авиакомпании Nordwind в Ираклион (Греция), Corendon airlines и Azur air – в Анталью (Турция), у «Победы» задержали три рейса — в Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар. Также с задержкой вылетели самолеты авиакомпаний S7 и «Аэрофлота» в Москву и Санкт-Петербург соответственно.

С проблемами столкнулись и самолеты, которые ночью совершали посадку в Кольцово. По данным электронного табло аэропорта, на несколько часов позднее приземлились рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга «Аэрофлота», «Победы», «Pegas fly», «Air Serbia», «LOT Polish airlines» и других авиакомпаний. Всего с задержкой приземлились восемь самолетов.

Напомним, в субботу ГУ МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение на выходные. Местами по области обещали грозы, сильные дожди и шквалистое усиление ветра до 27 м/с.