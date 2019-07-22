Министру экологии Иркутской области объявлено предостережение из-за наводнения

Прокуратура Иркутской области вынесла предостережение региональному министру природных ресурсов и экологии Андрею Крючкову из-за наводнения. Как сообщает Генпрокуратура России, предостережение объявлено «в целях недопустимости создания неблагоприятной экологической обстановки».

По данным надзорного ведомства, из-за паводка в Иркутской области образовались «скопления значительного количества отходов, включая разрушенные дома и постройки», а также были загромождены русла и берега крупных рек Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. «Сложившаяся ситуация требовала незамедлительной разработки проектно-сметной документации на расчистку водных объектов, определения специализированной организации по выполнению водохозяйственных мероприятий»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, 25 июня из-за сильных дождей в Иркутской области началось наводнение, затопившее около 110 населенных пунктов. Президент России Владимир Путин объявил это наводнение чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Всего вода зашла почти в 11 тыс. жилых домов, в которых проживают 38 тыс. человек. Ранее власти Иркутской области оценивали предварительный ущерб от паводка в 31 млрд руб.

Подробнее о наводнении — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов»

Илья Николаев