Лесные пожары в Иркутской области охватили более 280 тысяч гектаров

К утру 22 июля на территории Иркутской области, где введен режим чрезвычайной ситуации, действует 100 лесных пожаров площадью почти 285 тыс. га. Как сообщило областное управление МЧС, десять возгораний локализованы на площади 24,8 тыс. га.

Наибольшее число пожаров зафиксировано в Катангском, Киренском и Мамско-Чуйском районах. На них суммарно приходится 84 лесных пожара. Также возгорания наблюдаются в шести муниципальных образованиях — Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Ольхонском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. Всего в зоне контроля действуют 76 пожаров площадью 237,3 тыс. га. «В 4 км от нежилого населенного пункта Тушама в Усть-Илимском районе действует природный пожар на площади 8 га. Угрозы населенному пункту нет»,— говорится в сообщении ведомства. Также отмечается задымление в нескольких районах.

Напомним, в июле этого года в Иркутской области, еще не оправившейся от масштабного паводка, в ходе которого затоплено более 100 населенных пунктов, начался новый катаклизм — масштабные лесные пожары. В результате паводка признаны негодными к восстановлению 3,5 тыс. жилых домов, из них 500 объектов полностью снесло водной стихией. Пострадавших около 40 тыс. человек. По данным МЧС, к утру 22 июля остается подтопленным один населенный пункт — Тулун, где вода еще не ушла из десяти жилых домов.

Подробнее о ситуации в Иркутской области — в публикации “Ъ” «Наводнение сменили пожары»

Илья Николаев