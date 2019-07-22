The Times: ЕК заплатит Ирландии миллиарды в случае «Брексита» без сделки

Еврокомиссия компенсирует Ирландии экономические потери от выхода Великобритании из состава Европейского союза без сделки, сообщает газета The Times со ссылкой на высокопоставленного дипломата в ЕС.

Собеседник издания рассказал, что ЕС «потратит, сколько нужно», чтобы компенсировать экономические потери Ирландии из-за проблем с торговлей. Точная сумма не называется, однако, по словам источника, речь идет о многомиллиардных компенсациях.

Во вторник, 23 июля, в Великобритании объявят имя нового премьер-министра. Согласно опросам и итогам первых туров голосования, им станет бывший мэр Лондона и экс- министр иностранных дел Борис Джонсон. Он выступает за «Брексит» без сделки, если соглашение не будет достигнуто до 31 октября — крайнего срока для выхода из ЕС.

О том, каким премьер-министром может оказаться Борис Джонсон, читайте в материале “Ъ” «Милый лжец».