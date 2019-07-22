Явка на выборах в Раду на 20:00 по данным 199 округов составила 49,84%

Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине на 20:00 по всем 199 избирательным округам составила 49,93%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Рада была распущена после победы Владимира Зеленского и его инаугурации.
По итогам подсчета 1% протоколов, «Слуга народа» набрала 38,45%, второе место у «Батькивщины» с 10,94% , на третьем — партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» с 9,09%.
О том, как проходили досрочные выборы в Раду, — в материале “Ъ” «Служебное соответствие».
21 июля на Украине прошли выборы в Верховную раду. По данным национального экзит-пола, в парламент проходят пять партий. “Ъ” знакомит читателей с их программами и лидерами.
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