Явка на выборах в Раду на 20:00 по данным 199 округов составила 49,84%

Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине на 20:00 по всем 199 избирательным округам составила 49,93%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Рада была распущена после победы Владимира Зеленского и его инаугурации.

По итогам подсчета 1% протоколов, «Слуга народа» набрала 38,45%, второе место у «Батькивщины» с 10,94% , на третьем — партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» с 9,09%.

О том, как проходили досрочные выборы в Раду, — в материале “Ъ” «Служебное соответствие».