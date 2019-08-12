Питер ван Ньивенхёйзен, физик

Теория на вырост

Научный «Оскар» — премию Breakthrough Prize по фундаментальной физике — присудили за теорию супергравитации. Ее авторы — американцы Питер ван Ньивенхёйзен, Дэниэл Фридман и Серджио Феррара — разделили 3 млн долларов за работу, сделанную в 70-х годах прошлого века. Тогда, напомним, целый ряд ученых создал теорию суперсимметрии, которая говорит, что у каждой элементарной частицы во Вселенной должен быть свой «близнец»-суперпартнер. Американцы придумали ее своеобразное продолжение и предположили, что у гравитона — переносчика гравитационного взаимодействия тоже должна существовать частица-близнец — гравитино. Ван Ньивенхёйзен из всей троицы ученых считается одним из самых выдающихся физиков современности (долгое время возглавлял знаменитый Университет Стоуни Брук). В свои 80 он находится в хорошей рабочей форме и, по наблюдениям коллег, способен, как и в молодости, проводить феноменальные вычисления, исписывая расчетами сотни альбомных листов. Некоторая проблема в том, что, несмотря на многолетнюю работу Большого адронного коллайдера, теория суперсимметрии не подтверждена. Не говоря уже о том, что не удалось засечь следы гравитона и гравитино. Но премия Breakthrough Prize тем и отличается от той же Нобелевки, что ее дают даже за не подтвержденные экспериментами результаты. В этом принципиальная позиция учредителя премии бизнесмена Юрия Мильнера, который считает, что хорошие ученые должны хорошо зарабатывать, даже если их теории пока расходятся с практикой.

Елена Кудрявцева