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Чемпионат мира в Будапеште

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Женщины

Сабля. Индивидуальный турнир. 1. Ольга Харлан (Украина). 2. Софья Великая (Россия). 3. Теодора Гкунтура (Греция) и Бьянка Паску (Румыния). Шпага. Командный турнир. 1. Китай. 2. Россия (Татьяна Андрюшина, Виолетта Храпина, Виолетта Колобова, Любовь Шутова). 3. Италия.

Мужчины

Рапира. Индивидуальный турнир. 1. Энцо Лефорт (Франция). 2. Маркус Мепстед (Великобритания). 3. Дмитрий Жеребченко (Россия) и Сон Юн Ки (Южная Корея). Сабля. Командный турнир. 1. Южная Корея. 2. Венгрия. 3. Италия.

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