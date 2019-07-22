10 млн рублей не для всех

Поправки к закону «О страховании вкладов» предусматривают повышение размера страхового возмещения по вкладам для определенных категорий граждан до 10 млн руб. с нынешних 1,4 млн руб. Повышенная страховка будет распространяться на лиц в случае продажи жилого помещения или земельного участка, где расположен жилой дом, садовый дом, иные строения, при получении наследства, в случаях возмещения ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получения социальных выплат и пособий, исполнения решения суда, получения грантов в форме субсидий. Кроме того, проект предусматривает распространение страховой защиты на денежные средства некоммерческих организаций социальной направленности и иных общественно полезных организаций, кроме организаций, выполняющих функции иностранного агента. Сумма страховки по таким счетам не будет превышать 1,4 млн руб.