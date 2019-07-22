Ливни затопили часть Краснодара

В Краснодаре в результате обильных осадков произошло подтопление 28 низменных участков проезжей части и 19 придомовых территорий. «На данный момент подтопленными остаются 18 участков дорог и 8 придомовых территорий»,— рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Уровень воды в трех частных домах достиг 30 см.

Ранее сообщалось о подтоплении 10 участков дорог и 19 участков придворовых территорий. По состоянию на 18:00 местного времени уровень воды составлял 10–20 см.