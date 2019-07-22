«Автостат» сообщил о сокращении числа дилерских центров

За полгода в России стало на 74 автодилера меньше, сообщает «Автостат». В рамках мониторинга было установлено, что на середину июля насчитывается 3376 официальных дилерских центров (без учета отдельных сервисных центров) по продаже и обслуживаю легковых автомобилей. В январе их было 3450.

Снижение числа центров объясняется тем, что было заключено 239 новых дилерских контрактов, расторгнуто — 313.

За последние пять лет цены на автомобили разгоняются не хуже гиперкара на гоночном треке. По данным «Автостата», с сентября 2014 года автомобили в России подорожали в среднем на 70%.

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