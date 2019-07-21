Явка на выборах в Раду на 20:00 по данным 40 округов составила 49,93%

Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине на 20:00 составила 49,93%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Они будут обновляться, поскольку эти цифры — с 40 избирательных округов из 199.

Рада была распущена после победы Владимира Зеленского и его инаугурации.

По данным национального экзит-пола, партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского набрала 43,9% голосов. За ней следуют «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,5%), «Европейская солидарность» во главе экс-президентом Петром Порошенко (8,9%), «Батькивщина» (7,6%) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (6,3%).