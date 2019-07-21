Дорога в Амурской области не выдержала затяжных дождей Почему на участке трассы образовался провал

В районе Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации после провала грунта на федеральной трассе. Размер ямы — 10х10 м, глубина — около 2 м. Участок дороги Чита-Хабаровск размыло из-за ливней, позже движение было восстановлено по одной полосе.

Очевидцы сняли видео, на котором видно, что в провал попал автомобиль. Пострадали два человека. Запись опубликовало издание Zab.ru.

Местные власти сообщили, что из-за затяжных дождей деформировалась водопропускная труба. Почему конструкция не выдержала нагрузок, пока выясняется. Обвала трассы можно избежать даже при сильных ливнях, уверен председатель общественного совета Минтранса России, директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин: «Главное — это состояние дорожной конструкции, земляного полотна. И если там началась деформация, то любой внешний фактор, тот же дождь, приведет к печальным последствиям.

Если же это качественный проект, и все условия аккуратно выполняются в процессе эксплуатации, то дорогу никакой ливень не смоет, это же серьезное сооружение.

Состояние дороги требуется определять нормальными инженерными обследованиями. Все зависит от того, насколько они тщательно проводятся, насколько хорошо поддерживается состояние магистрали и своевременно принимаются превентивные меры».

Пострадавшие в ДТП вправе подать жалобу в ГИБДД на компанию, которая обслуживает эту дорогу, подчеркивает автоюрист Сергей Радько: «С точки зрения закона этот инцидент является ДТП, и за него должна отвечать та подрядная организация, которая отвечает за состояние этого участка дороги. Нужно вызывать сотрудников ГИБДД, оформлять ДТП и обращаться к этой компании с претензиями. И еще нужно обратиться в ГИБДД с заявлением, чтобы был составлен протокол и привлечены должностные лица этой организации к ответственности по статье за ненадлежащее содержание дорог. Что касается компенсации ущерба, то ее размер, как правило, небольшой — несколько тысяч или десятков тысяч рублей».

После инцидента на участке начались восстановительные работы с участием 29 единиц спецтехники. Бригады будут устранять последствия стихии в круглосуточном режиме.