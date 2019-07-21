Дорога в Амурской области не выдержала затяжных дождей

В районе Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации после провала грунта на федеральной трассе. Размер ямы — 10х10 м, глубина — около 2 м. Участок дороги Чита-Хабаровск размыло из-за ливней, позже движение было восстановлено по одной полосе.
Очевидцы сняли видео, на котором видно, что в провал попал автомобиль. Пострадали два человека. Запись опубликовало издание Zab.ru.
Местные власти сообщили, что из-за затяжных дождей деформировалась водопропускная труба. Почему конструкция не выдержала нагрузок, пока выясняется. Обвала трассы можно избежать даже при сильных ливнях, уверен председатель общественного совета Минтранса России, директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин: «Главное — это состояние дорожной конструкции, земляного полотна. И если там началась деформация, то любой внешний фактор, тот же дождь, приведет к печальным последствиям.
Состояние дороги требуется определять нормальными инженерными обследованиями. Все зависит от того, насколько они тщательно проводятся, насколько хорошо поддерживается состояние магистрали и своевременно принимаются превентивные меры».
Пострадавшие в ДТП вправе подать жалобу в ГИБДД на компанию, которая обслуживает эту дорогу, подчеркивает автоюрист Сергей Радько: «С точки зрения закона этот инцидент является ДТП, и за него должна отвечать та подрядная организация, которая отвечает за состояние этого участка дороги. Нужно вызывать сотрудников ГИБДД, оформлять ДТП и обращаться к этой компании с претензиями. И еще нужно обратиться в ГИБДД с заявлением, чтобы был составлен протокол и привлечены должностные лица этой организации к ответственности по статье за ненадлежащее содержание дорог. Что касается компенсации ущерба, то ее размер, как правило, небольшой — несколько тысяч или десятков тысяч рублей».
После инцидента на участке начались восстановительные работы с участием 29 единиц спецтехники. Бригады будут устранять последствия стихии в круглосуточном режиме.
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