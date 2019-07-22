Китаянки отбились от погони

Сборная России продолжила в минувший уикенд завоевывать медали на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште. Правда, высших наград к тому золоту, которое завоевала в пятницу рапиристка Инна Дериглазова, ей добавить пока не удалось. Серебро сборной принесли саблистка Софья Великая и команда шпажисток, которые были чрезвычайно близки к победе, бронзу — рапирист Дмитрий Жеребченко.

Вчерашний финал в соревнованиях шпажисток может претендовать на право называться самым захватывающим, самым драматичным противостоянием чемпионата. Выступление в нем сборной России было очередным подтверждением тезиса о том, что в фехтовании опасно проецировать результаты личных турниров на турниры командные. До этого в индивидуальных состязаниях все россиянки остановились далеко от медалей. Вчера, объединившись, они прошли иранок, японок, эстонок, украинок, чтобы биться за золото с очень-очень мощными китаянками, и быстро заставили думать о том, что имеют неплохие шансы справиться даже с ними.

Во втором бою Татьяна Андрюшина разделалась с Сю Анци и создала отрыв в пять уколов. А затем на дорожку вышли Любовь Шутова и Линь Шэн. И тех людей в будапештском зале, кто переживал за сборную Китая, наверняка охватил ужас. Нанося укол, Линь Шэн неловко подвернула ногу и скорчилась от боли, попросив медицинский тайм-аут. Затем упала еще раз… Отставание своей команды она все же сократила, но было видно, насколько трудно ей дается каждое движение. А ведь равных Линь Шэн по классу в сборной Китая нет. В общем, расклад в тот момент был вроде бы в пользу россиянок.

Однако вскоре все изменилось. Китаянки сравняли счет, вышли вперед. А Линь Шэн все-таки провела еще один бой — против российской забойщицы Виолетты Колобовой. И провела его совсем неплохо, хотя, занимая позицию после результативного действия, хромала так, что на нее было жалко смотреть.

Ее заменила Сунь Ивэнь — и заменила достойно, не уступив Андрюшиной. А потом Виолетта Храпина, прекрасно начав бой против Сю Анци, допустила несколько ошибок, и отрыв китаянок, только что минимальный, увеличился до пяти уколов. Учитывая, что оставалось провести один бой, он выглядел чуть ли не гарантией выигрыша.

В этом бою сошлись Виолетта Колобова и Чжу Минъе. И самая надежная российская шпажистка совершила нечто сродни подвигу. Китаянка, казалось, была предельно осторожна, безумно аккуратна, но финты, резкие выпады Колобовой все время превращались для нее в колоссальную проблему. Разрыв сокращался, сокращался, а за 25 секунд до истечения отведенных на схватку трех минут исчез вовсе. Финал завершился овертаймом — дополнительным поединком продолжительностью в минуту и до первого укола, того, что в некоторых спортивных жанрах принято называть «внезапной смертью».

Выйдя после соревнований к прессе, Виолетта Колобова рассказывала о том, что произошло, хотя рассказывать, наверное, было непросто. Она говорила, что, выбирая тактику — идти вперед или назад, решила провести атаку от обороны. Но не сложилось: «Видимо, ошиблась с дистанцией…» Феноменальная погоня, устроенная Колобовой, в триумф все же не вылилась: «золотой» укол нанесла до этого дрожавшая, почти паниковавшая Чжу Минъе.

Накануне сборная России взяла сразу две награды. И если рапирист Дмитрий Жеребченко сошел в полуфинале, то саблистка Софья Великая была, как и шпажистки, чрезвычайно близка к золоту. В финале Великая — выдающаяся спортсменка, олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира, один из символов мирового фехтования нынешнего столетия — сражалась с также обладающей кучей титулов и репутацией спортсменки грандиозного таланта украинкой Ольгой Харлан. И в их бою тоже все решил один балл, один удар. При счете 14:14 его нанесла Харлан.

Алексей Доспехов