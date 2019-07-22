Китаянки отбились от погони

Сборная России продолжила в минувший уикенд завоевывать медали на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште. Правда, высших наград к тому золоту, которое завоевала в пятницу рапиристка Инна Дериглазова, ей добавить пока не удалось. Серебро сборной принесли саблистка Софья Великая и команда шпажисток, которые были чрезвычайно близки к победе, бронзу — рапирист Дмитрий Жеребченко.
Вчерашний финал в соревнованиях шпажисток может претендовать на право называться самым захватывающим, самым драматичным противостоянием чемпионата. Выступление в нем сборной России было очередным подтверждением тезиса о том, что в фехтовании опасно проецировать результаты личных турниров на турниры командные. До этого в индивидуальных состязаниях все россиянки остановились далеко от медалей. Вчера, объединившись, они прошли иранок, японок, эстонок, украинок, чтобы биться за золото с очень-очень мощными китаянками, и быстро заставили думать о том, что имеют неплохие шансы справиться даже с ними.
Во втором бою Татьяна Андрюшина разделалась с Сю Анци и создала отрыв в пять уколов. А затем на дорожку вышли Любовь Шутова и Линь Шэн. И тех людей в будапештском зале, кто переживал за сборную Китая, наверняка охватил ужас. Нанося укол, Линь Шэн неловко подвернула ногу и скорчилась от боли, попросив медицинский тайм-аут. Затем упала еще раз… Отставание своей команды она все же сократила, но было видно, насколько трудно ей дается каждое движение. А ведь равных Линь Шэн по классу в сборной Китая нет. В общем, расклад в тот момент был вроде бы в пользу россиянок.
Однако вскоре все изменилось. Китаянки сравняли счет, вышли вперед. А Линь Шэн все-таки провела еще один бой — против российской забойщицы Виолетты Колобовой. И провела его совсем неплохо, хотя, занимая позицию после результативного действия, хромала так, что на нее было жалко смотреть.
Ее заменила Сунь Ивэнь — и заменила достойно, не уступив Андрюшиной. А потом Виолетта Храпина, прекрасно начав бой против Сю Анци, допустила несколько ошибок, и отрыв китаянок, только что минимальный, увеличился до пяти уколов. Учитывая, что оставалось провести один бой, он выглядел чуть ли не гарантией выигрыша.
В этом бою сошлись Виолетта Колобова и Чжу Минъе. И самая надежная российская шпажистка совершила нечто сродни подвигу. Китаянка, казалось, была предельно осторожна, безумно аккуратна, но финты, резкие выпады Колобовой все время превращались для нее в колоссальную проблему. Разрыв сокращался, сокращался, а за 25 секунд до истечения отведенных на схватку трех минут исчез вовсе. Финал завершился овертаймом — дополнительным поединком продолжительностью в минуту и до первого укола, того, что в некоторых спортивных жанрах принято называть «внезапной смертью».
Выйдя после соревнований к прессе, Виолетта Колобова рассказывала о том, что произошло, хотя рассказывать, наверное, было непросто. Она говорила, что, выбирая тактику — идти вперед или назад, решила провести атаку от обороны. Но не сложилось: «Видимо, ошиблась с дистанцией…» Феноменальная погоня, устроенная Колобовой, в триумф все же не вылилась: «золотой» укол нанесла до этого дрожавшая, почти паниковавшая Чжу Минъе.
Накануне сборная России взяла сразу две награды. И если рапирист Дмитрий Жеребченко сошел в полуфинале, то саблистка Софья Великая была, как и шпажистки, чрезвычайно близка к золоту. В финале Великая — выдающаяся спортсменка, олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира, один из символов мирового фехтования нынешнего столетия — сражалась с также обладающей кучей титулов и репутацией спортсменки грандиозного таланта украинкой Ольгой Харлан. И в их бою тоже все решил один балл, один удар. При счете 14:14 его нанесла Харлан.
Женщины
Сабля. Индивидуальный турнир. 1. Ольга Харлан (Украина). 2. Софья Великая (Россия). 3. Теодора Гкунтура (Греция) и Бьянка Паску (Румыния). Шпага. Командный турнир. 1. Китай. 2. Россия (Татьяна Андрюшина, Виолетта Храпина, Виолетта Колобова, Любовь Шутова). 3. Италия.
Мужчины
Рапира. Индивидуальный турнир. 1. Энцо Лефорт (Франция). 2. Маркус Мепстед (Великобритания). 3. Дмитрий Жеребченко (Россия) и Сон Юн Ки (Южная Корея). Сабля. Командный турнир. 1. Южная Корея. 2. Венгрия. 3. Италия.
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