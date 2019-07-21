Опубликована запись переговоров иранских и британских военных перед задержанием танкера

Консалтинговая компания Dryad Global, занимающаяся вопросами безопасности морских перевозок, опубликовала запись переговоров представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с нефтяным танкером Stena Impero и британским фрегатом HMS Montrose. На записи представитель КСИР обращается к британскому танкеру с просьбой изменить маршрут следования: «Если вы подчинитесь, вы будете в безопасности. Смените курс немедленно». Вслед за этим в переговоры вступило командование фрегата HMS Montrose, который базируется на базе МТО ВМС Великобритании в Бахрейне и патрулирует воды Ормузского залива. Командование Montrose обратилось к экипажу Stena Impero, отметив, что танкер следует транзитом через международные воды и, «согласно международным законам, его проход нельзя нарушать, задерживать, блокировать или затруднять». Корабль предостерег иранские власти от захвата нефтяного танкера, однако оказался слишком далеко, чтобы помешать действиям КСИР.

Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции задержал судна Mesdar, шедшее под флагом Либерии, и Stena Impero под британским флагом. На борту Stena Impero находились 23 моряка, трое из них россияне. Посольство России в Тегеране не смогло установить с ними связь. МИД Великобритании пригрозил Ирану «последствиями», если арест танкера не будет снят в ближайшее время, но исключил возможность военного вмешательства. Британским судам рекомендовано обходить Ормузский пролив.

Подробнее об инциденте читайте в материале “Ъ” «Иран захватил британский танкер».

Кирилл Сарханянц