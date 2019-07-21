Кафельников принят в Зал теннисной славы

Состоялась официальная церемония включения российского теннисиста Евгения Кафельникова в Международный зал теннисной славы, передает ATP Tour. Заявлен в списки он был в январе.

Кафельников среди прочего поблагодарил первого тренера Валерия Шишкина, который научил его основам игры. Также он поблагодарил и родителей, которые не смогли присутствовать на церемонии.

Кафельников первым из российских теннисистов выиграл турнир Большого шлема (Roland Garros, 1996 год) и стал первой ракеткой мира (3 мая—13 июня 1999 года). Выигрывал Australian Open в 1999 году. В парном разряде побеждал на Roland Garros в 1996, 1997, 2002 годах и US Open в 1997 году.

Олимпийский чемпион 2000 года в одиночном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса 2002 года в составе сборной России.