На Украине начались выборы в Верховную раду

На Украине в 8:00 открылись избирательные участки для внеочередных выборов в Верховную раду. В них принимают участие 24 партии и 3,22 тыс. кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Избирательные участки будут открыты до 20:00. Голосование проводится по смешанной системе: народ выберет 225 депутатов по партийным спискам и 199 — по одномандатным округам.

Всего в парламенте будет 424 депутата. Это на 26 человек меньше, чем положено по Конституции, потому что выборы не проводятся в Крыму, Севастополе и в регионах Донбасса.

Согласно опросам за партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готовы проголосовать 49,5% украинцев. Партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддерживают 10,5%, партию «Европейская солидарность» — 7,7%, партию «Батькивщина» — 6,9%. Партии «Голос» и «Сила и честь» набирают 5,9% и 3,8% соответственно. За «Оппозиционный блок» выступают 3,1% респондентов.

Подробнее о выборах в Верховную раду — в публикации “Ъ” «"Слугами" вперед».