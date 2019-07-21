«Мстители:Финал» могут стать самым кассовым фильмом в истории

Фильм вселенной Marvel «Мстители: Финал» установит новый мировой рекорд по кассовым сборам, обойдя «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет. О возможности нового рекорда сообщил издание Variety.

По данным издания, фильм третьей фазы кинематографической вселенной Marvel уже собрал $2,7892 млрд и точно соберет еще $ 500 тыс., необходимые, чтобы побить рекорд «Аватара», собравшего в мировом прокате $2,7897 млрд. Бюджет картины составил $356 млн.

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Последние «Мстители» собрали $853 млн на продаже билетов в США, $614 млн в Китае, $114 млн в Великобритании, $105 млн в Южной Корее, $85 млн в Бразилии, $77 млн в Мексике и $47 млн в России. В России фильм про супергероев также побил рекорд по предпродажам: еще до начала показа российские кинотеатры продали больше 345 тыс. билетов.

О рекордных предпродажах в России читайте в материале “Ъ” «За Мстителей заплатили вперед».