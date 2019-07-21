В иркутском Тулуне остаются подтопленными 16 домов

В пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области остаются подтопленными более 15 домов, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. Там отметили, что населенные пункты, пострадавшие во время прохождения дождевого паводка, освобождены от воды. Исключение составляет низменная часть Тулуна.

«На сегодняшний день в районном центре остается подтопленными 16 жилых домов»,— рассказали в ведомстве.

Паводки начались в регионе 25 июня. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили населенные пункты в восьми муниципальных районах. В результате около 30 тыс. человек частично или полностью лишились имущества. Более 3,5 тыс. домов разрушено полностью. По предварительной оценке, ущерб составил 29 млрд руб.

О наводнении — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».