Главные анонсы 22–28 июля

22 июля, понедельник
В Замоскворецком суде Москвы начнется рассмотрение по существу дела о краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».
В Вашингтоне президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.
23 июля, вторник
В Москве Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о регулировании полетов беспилотников.
В Москве глава российского МИДа Сергей Лавров обсудит с верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств положение русскоязычных на Украине и в Прибалтике.
В Москве Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор осужденному за терроризм украинцу Павлу Грибу.
Как ожидается, в Великобритании объявят имя нового премьер-министра страны. На следующий день он вступит в должность.
24 июля, среда
Как ожидается, в Москве пройдет визит министра финансов Белоруссии Владимира Макея и министра экономики Белоруссии Дмитрия Крутого.
В Москве Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение требований хранения персональных данных.
На Кубе министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится со своим коллегой. До конца недели запланированы также визиты в Суринам и Бразилию.
В Риме (Италия) на слушаниях в Сенате выступит премьер-министр страны Джузеппе Конте по делу о предполагаемом финансировании из России партии «Лига».
В Вашингтоне на слушаниях в Конгрессе выступит спецпрокурор США Роберт Мюллер.
В Турции должен завершиться первый этап поставки элементов российских ЗРК С-400.
25 июля, четверг
В Нью-Йорке Совет безопасности ООН обсудит вопросы сирийского урегулирования.
Вступает в силу отмена визового сообщения России с Мальдивской Республикой.
26 июля, пятница
В Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится встреча министров иностранных дел России и Бразилии на полях совещания глав МИД стран БРИКС.
27 июля, суббота
В Москве планируется марш в защиту сестер Хачатурян.
28 июля, воскресенье
В Санкт-Петербурге пройдет главный военно-морской парад в честь Дня военно-морского флота.
В Тегеране (Иран) состоится заседание межпарламентской комиссии России и Ирана.
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