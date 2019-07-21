Главные анонсы 22–28 июля

22 июля, понедельник

В Замоскворецком суде Москвы начнется рассмотрение по существу дела о краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

В Вашингтоне президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

23 июля, вторник

В Москве Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о регулировании полетов беспилотников.

В Москве глава российского МИДа Сергей Лавров обсудит с верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств положение русскоязычных на Украине и в Прибалтике.

В Москве Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор осужденному за терроризм украинцу Павлу Грибу.

Как ожидается, в Великобритании объявят имя нового премьер-министра страны. На следующий день он вступит в должность.

24 июля, среда

Как ожидается, в Москве пройдет визит министра финансов Белоруссии Владимира Макея и министра экономики Белоруссии Дмитрия Крутого.

В Москве Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение требований хранения персональных данных.

На Кубе министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится со своим коллегой. До конца недели запланированы также визиты в Суринам и Бразилию.

В Риме (Италия) на слушаниях в Сенате выступит премьер-министр страны Джузеппе Конте по делу о предполагаемом финансировании из России партии «Лига».

В Вашингтоне на слушаниях в Конгрессе выступит спецпрокурор США Роберт Мюллер.

В Турции должен завершиться первый этап поставки элементов российских ЗРК С-400.

25 июля, четверг

В Нью-Йорке Совет безопасности ООН обсудит вопросы сирийского урегулирования.

Вступает в силу отмена визового сообщения России с Мальдивской Республикой.

26 июля, пятница

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится встреча министров иностранных дел России и Бразилии на полях совещания глав МИД стран БРИКС.

27 июля, суббота

В Москве планируется марш в защиту сестер Хачатурян.

28 июля, воскресенье

В Санкт-Петербурге пройдет главный военно-морской парад в честь Дня военно-морского флота.

В Тегеране (Иран) состоится заседание межпарламентской комиссии России и Ирана.